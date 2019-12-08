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  3. 08 Aralık 2019 11:40

Gösterici kendini ateşe verdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda bir gösterici kendini ateşe verdi.

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