  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti!

Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti!

Ankara'da elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv, 3 yıl önce gözüne kaçan metal parçasını gözüne tuttuğu mıknatıs ile öğrendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakanlıktan ''Rize İyidere Lojistik Limanı'' projesiyle ilgili açıklama
Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu
Müge Anlı'da canlı yayında polis baskını
Bakan açıkladı; ödemeler bayram öncesi yapılacak
İçişleri Bakanı'na kedi ambargosu!
İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada!
Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama
Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman
İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık!