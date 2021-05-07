Anasayfa Video Galeriler Gündem Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti! Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti! 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 16:21 Ankara'da elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv, 3 yıl önce gözüne kaçan metal parçasını gözüne tuttuğu mıknatıs ile öğrendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60953edadd63b55a085efc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlıktan ''Rize İyidere Lojistik Limanı'' projesiyle ilgili açıklama Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu Müge Anlı'da canlı yayında polis baskını Bakan açıkladı; ödemeler bayram öncesi yapılacak İçişleri Bakanı'na kedi ambargosu! İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada! Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık!