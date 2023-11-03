Anasayfa Video Galeriler Gündem Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 20:00 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 20:00 Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Parlak, daha sonra serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654527277aa40070f80bd303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı