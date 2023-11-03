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Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı

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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Parlak, daha sonra serbest bırakıldı.

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