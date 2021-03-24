Gözaltına alınan tacizci polisi tehdit etti!

Antalya’da 3 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli, polisi "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız" diyerek tehdit etti.

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