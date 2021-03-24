Anasayfa Video Galeriler Gündem Gözaltına alınan tacizci polisi tehdit etti! Gözaltına alınan tacizci polisi tehdit etti! 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 22:00 Antalya’da 3 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli, polisi "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız" diyerek tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605b8c56ea979a2b4f0eb553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada! Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum'' Mansur Yavaş fotoğrafının asılmasını neden yasakladı? Denize düşen 15 yaşındaki kızı bekçi kurtardı Otomobilin ne günahı vardı ? Doğan doğan olalı böyle dayak yemedi! Yeraltından gelen sesler mahalleliyi ayağa kaldırdı PKK'ya ağır darbe! 21 terörist öldürüldü AK Parti'nin kurultayına bu tartışma damgasını vurdu! Konya'da yol çöktü, görenler inanamadı!