CANLI MAÇ GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY / MÜTHİŞ MAÇTA 3 GOL VAR
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  3. 14 Mayıs 2017 20:45

Gözleri yaşarana kadar acı yediler

Edirne’de acı biber yeme yarışmasında, yarışmacılar zor anlar yaşadı. Acının etkisinden gözleri yaşaran yarışmacılar, ayran ve su içmeye yetiştiremediler.

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