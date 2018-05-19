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  3. 19 Mayıs 2018 17:00

Göztepe Çukur'a indi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun flaş takımı Göztepe, gelecek sezon giyilecek formaları müthiş bir tanıtım filmi ile duyurdu.

Bilgin Pro
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