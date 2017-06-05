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  3. 05 Haziran 2017 01:45

Göztepe’de Süper Lig sevinci

Video Galeri
Mehdi Eker Başakşehirlilerle birlikte iftar açtı
Mehdi Eker Başakşehirlilerle birlikte iftar açtı
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İngilterede polis 3 şüphelinin peşinde
İngilterede polis 3 şüphelinin peşinde
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İki genç kızın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
İki genç kızın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Uyuşturucu madde kullanan genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı
Uyuşturucu madde kullanan genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı
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Yaşlı adama acımasızca vurdu!
Yaşlı adama acımasızca vurdu!
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Şilideki eylemler pahalıya mal oldu
Şilideki eylemler pahalıya mal oldu