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  4. Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı

Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı

Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye edilen sivillerin bulunduğu konvoya, Rus askerleri tarafından saldırı düzenlendi.

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