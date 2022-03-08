Anasayfa Video Galeriler Gündem Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı 08 Mart 2022 Salı Saat: 16:56 Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye edilen sivillerin bulunduğu konvoya, Rus askerleri tarafından saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622760799ffdab46034816b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı Müge Anlı'nın kadınlar günü mesajı stüdyoyu ayağa kaldırdı Masumlar Apartmanı'nda Safiye kritik kararın eşiğinde Serenay Sarıkaya'nın ''ayçiçek yağı'' videosu sosyal medyayı salladı İstanbul'da sosyal medyada beğeni uğruna ölüm yolculuğu Polis baskınında polisi de şoke eden ayrıntı Başkent'te ''avcı emlakçılar'' operasyonu: 37 gözaltı Pes dedirten olay! Bebek bezi paketinden çıktı Zelenski: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum