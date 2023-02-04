Anasayfa Video Galeriler Gündem Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 11:25 Güncelleme: 04 Şubat 2023 Cumartesi 11:25 Malatya'da seyyar satıcılık yapan bir kişi, kendisine müdahale eden zabıtalara tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 zabıta personeli ile 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de1675b31f9f47435a9b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe taraftarından uçakta karşılaştığı hakeme ağır sözler Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı'' AK Parti'nin o afişine suç duyurusu Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar Şehir Hastanesi'nin açılışı 7'nci kez ertelendi Sonunda başardılar! Bakan Koca bu video ile teşekkür etti Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü