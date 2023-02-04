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  4. Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu

Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu

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Malatya'da seyyar satıcılık yapan bir kişi, kendisine müdahale eden zabıtalara tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 zabıta personeli ile 3 kişi yaralandı.

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