Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu

Malatya'da seyyar satıcılık yapan bir kişi, kendisine müdahale eden zabıtalara tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 zabıta personeli ile 3 kişi yaralandı.

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