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  3. 15 Mayıs 2017 09:45

Gözünü kuyuda açtı, ilk sözü bu oldu!

ADANA'da narenciye bahçesindeki su kuyusuna düşen alkollü 50 yaşındaki Hüseyin Abike'yi itfaiye erleri kurtardı.

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