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  3. 13 Şubat 2020 12:35

Gri listedeki terörist böyle öldürüldü

Erzurum'da terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti sorumlusu ''Bager'' kod adlı Ömer Oran adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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