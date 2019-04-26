"Gri listene aranan teröristler etkisiz hale getirildi"
26 Nisan 2019 15:00
"Gri listene aranan teröristler etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bayrak-132” adlı operasyonda gri listede aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Diyarbakır Lice’de “Bayrak-123” isimli operasyon düzenledi. Operasyonda, Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz...