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  3. 26 Nisan 2019 15:00

"Gri listene aranan teröristler etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bayrak-132” adlı operasyonda gri listede aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Diyarbakır Lice’de “Bayrak-123” isimli operasyon düzenledi. Operasyonda, Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz...

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