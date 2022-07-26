Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün artık genellikle akciğerlere inmediğini belirterek, “Gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa ve aşılıysanız çok sorun yok. Hastalanabilirsiniz ama hafif atlatacaksınız; yani endişelenmeye gerek yok. Nasıl ki nezle, grip, soğuk algınlığı nasıl bir hastalıksa bu da öyle bir hastalık haline dönmüş durumda"...

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