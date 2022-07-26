  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün artık genellikle akciğerlere inmediğini belirterek, “Gençseniz, kronik bir hastalığınız yoksa ve aşılıysanız çok sorun yok. Hastalanabilirsiniz ama hafif atlatacaksınız; yani endişelenmeye gerek yok. Nasıl ki nezle, grip, soğuk algınlığı nasıl bir hastalıksa bu da öyle bir hastalık haline dönmüş durumda"...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı
Önce çarpıp, sonra soydular
Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı!
İstanbul'da polise hain saldırı! 1 polis yaralandı
Engelli vatandaşın ''kaçak'' asansörü görenleri şaşırttı
Emniyette sivil memurlar eylem başlattı
İstanbul'da pitbull dehşeti! Minik çocuk ölümden döndü
İstanbul'da şehir magandalarının yol verme kavgası kamerada
Sokak ortasında bir çıplak skandal daha!