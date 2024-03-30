GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti

Samsun'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

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