Anasayfa Video Galeriler Gündem GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:30 Samsun'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607b1900ad27859a40f4093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın