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  4. GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti

GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti

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Samsun'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

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