Anasayfa Video Galeriler Gündem GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 08:47 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 08:47 Ümraniye'de alkollü bir şahsın, tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6594f50928bd7a8ebd062b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi