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Gülben düğün sonrası evden kaçtı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda beklenen düğün gerçekleşti ve sonunda Gülben ile Esat evlendi. Ancak Gülben düğün sonrası evden kaçtı...

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