Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülben düğün sonrası evden kaçtı Gülben düğün sonrası evden kaçtı 15 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 07:35 TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda beklenen düğün gerçekleşti ve sonunda Gülben ile Esat evlendi. Ancak Gülben düğün sonrası evden kaçtı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b970a284bac409cd59d373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e sert tepki! ''Yazıklar olsun'' deyip yayına bağlandı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı Didem Arslan Yılmaz konuğuna yayın teklif eden rakiplerine fena saydırdı Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında Avukatı, Sedat Peker'in son durumunu açıkladı BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap