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  3. 08 Mayıs 2020 08:30

Gülben Ergen: Seksi olmak parmağımın ucunda

Gülben Ergen konuk olduğu bir programda kendisi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Güzel şarkıcı "Seksi olmak parmağımın ucunda, bir olursam görürsünüz" dedi.

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