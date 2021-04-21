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  4. Gülben Ergen'den ''kripto para'' açıklaması

Gülben Ergen'den ''kripto para'' açıklaması

Gülben Ergen , son dönemde hızla değerlenen kripto para dünyası ile ilgili olarak "Sormayın iyi gitmiyor. Tepetaklak olduk" ifadelerini kullandı.

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