Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülben Ergen'den ''kripto para'' açıklaması Gülben Ergen'den ''kripto para'' açıklaması 21 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 18:30 Gülben Ergen , son dönemde hızla değerlenen kripto para dünyası ile ilgili olarak "Sormayın iyi gitmiyor. Tepetaklak olduk" ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6080452cf267db5710669733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden Datça açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama Yer: Taksim... Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı Hastanede oksijensiz kalan 22 hasta öldü Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması Yeni Ticaret Bakanı Muş'tan ilk açıklama Taksim'de yapımı devam eden caminin dev avizesi takıldı Uçankuş TV çalışanları isyanda Taş atıp korkutmak istedi ama... Prof. Ceyhan acı gerçeği açıkladı: ''Büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!''