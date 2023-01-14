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  4. Gülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürpriz

Gülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürpriz

Şarkıcı Gülben Ergen, sipariş götürdüğü otelde piyano çalarak sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir'e bir piyano hediye etti.

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