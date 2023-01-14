Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürpriz Gülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyano çalan kuryeye büyük sürpriz 14 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 16:55 Şarkıcı Gülben Ergen, sipariş götürdüğü otelde piyano çalarak sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir'e bir piyano hediye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c2b453602a221f084ac433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde öldüresiye dayak kamerada Tacizci babasını sosyal medyada ifşa etti Survivor 2023'den ilk fragman geldi, Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada Adnan Oktar'ın mahkeme kayıtları yayınlandı: ''Koç gibiyim, koç!'' Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 2 ünlü anketçiden canlı yayında ''aktrol'' kavgası Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var