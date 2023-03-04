Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 04 Mart 2023 Cumartesi 12:20 Depremzedelerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" uygulaması için, Kutsi ve Gülben Ergen'in yer aldığı yeni bir tanıtım filmi hazırlandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64030d55cfe09d6a29293683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler Depremler sonrası oluşan dev obruklar için korkutan açıklama Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem Meral Akşener'in restinin perde arkası: İşte masada ipleri koparan o diyalog... Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama