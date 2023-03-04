Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası

Depremzedelerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" uygulaması için, Kutsi ve Gülben Ergen'in yer aldığı yeni bir tanıtım filmi hazırlandı

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