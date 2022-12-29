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Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi

Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne Sagopa Kajmer, Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan katılacak.

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