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  3. 15 Aralık 2019 16:30

Güldür Güldür ekibinden senaristlere ''kadın'' göndermesi

Güldür Güldür adlı programda ülkemizdeki dizilerin senaristlerine gönderme yapıldı. Kadınlarımızın zayıf gösterildiğini söyleyen program ekibi, sergiledikleri skeç üzerinden önemli bir konuya değindi.

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