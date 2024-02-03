Anasayfa Video Galeriler Gündem Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 09:20 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:20 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bddb3f22311c5870099173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti!