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  4. Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı

Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldığını açıkladı.

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