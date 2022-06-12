  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi

Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi

Güldür Güldür'ün son bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklit edildiği skeç izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı
Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu
Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı
Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım?
Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz
İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet!
Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni birilerini rahatsız etti
Üniversiteden ünlü DJ'ye ''sen misin 100 bin üniversiteliye İzmir Marşı okutan'' cezası
Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı!