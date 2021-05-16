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  4. Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu

Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu

Güldür Güldür Show'un son bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci geceye damga vurdu.

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