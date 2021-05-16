Anasayfa Video Galeriler Gündem Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu 16 Mayıs 2021 Pazar Saat: 19:41 Güldür Güldür Show'un son bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci geceye damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a14b25c1785d6df67dd143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baltalı dehşet: Annesinin boğazını kesti, iki polis ve kardeşini yaraladı Adem Büyük’ün eşi, sosyal medyadan gelen hakaretlere tepki gösterdi Şiddetin böylesi görülmedi: Döverken eli acıdığı için... Korkunç olay! Kocasını darp edip gözlerini oymaya çalıştı Adalar'da kira fiyatları yüzde 70 arttı, boş ev kalmadı Şampiyonluk kutlamasında tekme tokat kavga 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev ''128 milyar dolar nerede'' pankartı Pişmanlığını itiraf eden Mehmet Ali Erbil pişman oldu Beyaz TV canlı yayınında skandal ifadeler