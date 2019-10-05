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  3. 05 Ekim 2019 13:30

Güldür Güldür'de alkış tufanı koparan kadına şiddet göndermesi

Güldür Güldür Show, yeni sezonuna kadına yönelik şiddet ve baskıları işleyerek başladı. Seyirciler skeçe alkış tufanıyla karşılık verirken, skeçin videosuna sosyal medyada beğeni yağdı.

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