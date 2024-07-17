Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti

Aksaray'da alkollü olduğu gerekçesiyle polisin ceza yazdığı bir genç sürücünün, ceza kesildiği anlardaki tepkileri polisleri de şaşırttı. Derin bir "oh" çeken neşeli sürücünün tavırları pes dedirtti.

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