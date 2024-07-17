Anasayfa Video Galeriler Gündem Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 07:41 Güncelleme: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 07:41 Aksaray'da alkollü olduğu gerekçesiyle polisin ceza yazdığı bir genç sürücünün, ceza kesildiği anlardaki tepkileri polisleri de şaşırttı. Derin bir "oh" çeken neşeli sürücünün tavırları pes dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66974b76ea30b5827e06f843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at... Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu