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  3. 19 Mart 2020 03:10

Güliz Ayla'yı kızdıran soru: Striptiz videolarını...

Şarkıcı Güliz Ayla, korona virüsü nedeniyle kendisini evine kapattı. Bu süre zarfında vaktini daha verimli geçirmek adına takipçilerinden sorular alan Ayla, bir takipçisinden gelen soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

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