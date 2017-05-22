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  3. 22 Mayıs 2017 16:45

'Gülmen ve Özakça' eylemine müdahale

ANKARA'da açlık grevini sürdürürken, gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için Yüksel Caddesi'nde toplanan gruba polis müdahale etti, 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

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