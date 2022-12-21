Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:00 Güncelleme: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:00 TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Gülse Birsel, "Denklem bozuldu, bundan korkuyorum" diyerek hayalindeki Cumhurbaşkanı'nı canlı yayında anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a2cb236e3e9421fa34ea93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada Kadın muhabire canlı yayında iğrenç taciz Marketteki kadın çalışanı taciz eden yabancı uyruklu gözaltında Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen ''Avrupa Yakası'' itirafı Düğününe 1 ay kala hayatı karardı