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  4. Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı

Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı

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TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Gülse Birsel, "Denklem bozuldu, bundan korkuyorum" diyerek hayalindeki Cumhurbaşkanı'nı canlı yayında anlattı.

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