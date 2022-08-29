Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülşen cezaevinden tahliye edildi Gülşen cezaevinden tahliye edildi 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 14:05 İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630c9d76032c8402e63a98e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza Türkiye'den Pakistan'a yardım İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı Adana'da film gibi kovalamaca