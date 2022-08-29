  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Gülşen cezaevinden tahliye edildi

Gülşen cezaevinden tahliye edildi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen tahliye edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sanayi sitesinde korkutan patlama
Okullar açılıyor, harcamalara dikkat
Okullar açılıyor, harcamalara dikkat
Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası
e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
Türkiye'den Pakistan'a yardım
İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı
Adana'da film gibi kovalamaca