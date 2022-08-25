  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Gülşen gözaltına alındı

Gülşen gözaltına alındı

Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verilen Gülşen gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi
17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu
Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!''
MHP'li başkandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür
Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı
İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araçta yangın çıktı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sular altında
Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti
Atatürk'ün bu fotoğrafı Dünya'da bir ilke imza atıldı: Sanat eseri tescilli ilk NFT