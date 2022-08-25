Gülşen gözaltına alındı

Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verilen Gülşen gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

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