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Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı

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Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen yine iddialı kostümüyle gündemde...

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