Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı 13 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 12:05 Güncelleme: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:05 Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen yine iddialı kostümüyle gündemde... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65017b528ef2502d223f3dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR WhatsApp'ın ''oh be sonunda'' dedirten yeni özelliği yayınlandı İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı Deprem hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü İstanbul'da iş hanından çıkarılan esnaf ürünlerini yaktı PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu İstanbul'da cami avlusunda bebek buldu Bursa'da geceyi gündüze çeviren büyük yangın İBB yayınladı: İşte A Haber'in yerel seçim için sabotaj kumpası