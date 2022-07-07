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  4. Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...

Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...

Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Alaçatı’da bulunan bir mekânda sahne alırken yaptıkları ile yine gündem oldu.

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