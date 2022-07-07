Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise... Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise... 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 21:50 Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Alaçatı’da bulunan bir mekânda sahne alırken yaptıkları ile yine gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c72aef45b0f3585a761733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 yaşındaki piyanistten örnek başarı İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi AK Partili Özhaseki: ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'' Bodrum'a akın başladı Sarallar çetesinin eğlence mekanı bastığı anlar kamerada Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto Otelde yer bulamayan valiyi aradı Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim''