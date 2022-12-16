Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 22:10 Güncelleme: 16 Aralık 2022 Cuma 22:10 Şarkıcı Gülşen'e "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında çocuğa tacizden soruşturma açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639cc29b9c23643a2212c4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü! Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti Erdoğan'ın katıldığı törende Mehmet Şimşek sürprizi Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı