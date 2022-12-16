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  4. Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı

Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı

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Şarkıcı Gülşen'e "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında çocuğa tacizden soruşturma açıldı.

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