Anasayfa Video Galeriler Gündem Gülşen'nin dudaklarının son hali herkesi şaşırttı Gülşen'nin dudaklarının son hali herkesi şaşırttı 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 12:30 Alaçatı'da sahne alan ve giydiği kıyafet ile gündeme gelen Gülşen'in dudaklarının son hali herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe80bd6cac471d90581d3b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği