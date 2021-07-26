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Gülşen'nin dudaklarının son hali herkesi şaşırttı

Alaçatı'da sahne alan ve giydiği kıyafet ile gündeme gelen Gülşen'in dudaklarının son hali herkesi şaşırttı.

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