Gülün başkenti Isparta Ardıçlı’da gül hasadı başladı
22 Mayıs 2019 16:50
Gülün başkenti Isparta Ardıçlı’da gül hasadı başladı
Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmını tek başına karşılayan Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde gül hasadı başladı. Kentin ilk kez açan güllerinin yer aldığı Ardıçlı’da hasat Haziran ayına dek devam ederken, bölgede sezon boyunca Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli ve Şanlıurfa’dan gelen işçiler gül toplamada çalışıyor. “BU YIL REKOLTE OLDUKÇA YÜKSEK”...