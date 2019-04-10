Gümrük Muhafaza ekiplerinden oto yedek parçası operasyonu
10 Nisan 2019 14:05
Gümrük Muhafaza ekiplerinden oto yedek parçası operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan incelemede, Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetimindeki bir antrepoda bulunan araçta beyan harici ürünler...