Anasayfa Video Galeriler Gündem Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 11:57 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 11:57 İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirlerine yönelik rüşvet operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cfb87ce6686707c04a673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 928 yıllık tarihi kaleden geriye kalıntılar kaldı Bakan Yerlikaya, Güngen çifti operayonunun detaylarını açıkladı Site bahçesinde linç girişimi kamerada Türkiye'ye yerleşen Rus güzeli plastikleri heykele dönüştürdü Bu hırsızlık değil, vicdansızlık: Depremzedenin dolabındaki yemeğini çaldılar Nagehan Alçı Merih Demiral'e ceza kesen UEFA'yı savundu Deprem bölgesinde dev yılan paniği Onlar halay, trafiktekiler çile çekti İstanbul’da PKK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var