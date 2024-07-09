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Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı

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İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirlerine yönelik rüşvet operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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