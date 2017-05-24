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  3. 24 Mayıs 2017 19:45

Gümüşhaneli ve Erzurumlu taraftarlar İstanbul'da

TFF 1.lige yükselme play-off final maçında İstanbul Vodafone Arena Stadyumu'nda karşılaşacak olan Erzurumspor ve Gümüşhanespor’un yüzlerce taraftarı İstanbul'a adete çıkarma yaptı.

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