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ERDOĞAN AK PARTİ KONGRESİNDE KÜRSÜYE ÇIKTI - CANLI
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  3. 21 Mayıs 2017 12:15

Gümüşhaneye 21 Mayısta kar sürprizi

Gümüşhane’de birkaç gündür devam eden yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta şehrin turistik mekanı olan Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana dağı olmak üzere yüksek kesimler dün gece beyaza büründü.

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