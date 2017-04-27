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REFERANDUMUN KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI !
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  3. 27 Nisan 2017 21:20

Gündeme dair düşündüklerinizi yazın, mesajınızı Türkiye okusun!

Gündeme dair düşündüklerinizi yazın, mesajınızı Türkiye okusun!

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Sınır karakoluna saldırıda 3 PYDli öldürüldü
Sınır karakoluna saldırıda 3 PYDli öldürüldü
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Önce ısındı sonra soydu
Önce ısındı sonra soydu
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Minibüsle taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Minibüsle taksi çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntüler
İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntüler
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti
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Kahramanmaraşta besi çiftliğinde yangın
Kahramanmaraşta besi çiftliğinde yangın