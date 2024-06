Televizyon kanallarının her gün bir cinayet, her gün bir tecavüz, her gün bir skandalı konu alan gündüz kuşağı programlarında şoke eden bir olay daha yaşandı. Star TV’de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak programına katılan bir baba, kendi kızına küfürler yağdırıp canlı yayında dövdü.

