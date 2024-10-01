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  4. Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu

Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun cenaze programı belli oldu.

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