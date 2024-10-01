Anasayfa Video Galeriler Gündem Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu 01 Ekim 2024 Salı Saat: 15:21 Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun cenaze programı belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fbe940de5312a6b90aff33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 terörist daha etkisiz hale getirildi Cem Garipoğlu’nun mezarı başında polis nöbeti Trafik cezası için emsal karar: Fahri müfettiş yazdı, yargı iptal etti Deprem ondan ailesini ve bacaklarını almıştı... Minik Eymen yeniden ayağa kalktı O sadece bir yunus değil... Tarihte ilk kez Türkiye'de görüldü Denize sınırı olmayan ilimizin balıkları Rusya yolcusu Türkiye'nin genç bilim insanlarından bir ilk: Sadece göz hareketleriyle kontrol ediliyor Antik dönemin Türkiye'deki en büyük sırrı 2 bin 200 yıl sonra yeniden canlanıyor Türkiye bir değerini daha yitirdi: Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti