Anasayfa Video Galeriler Gündem Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 23:20 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 23:20 Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, gündüz saatlerinde vatandaşların akınına uğrarken güneşin akşam saatlerinde de yoğunluk hiç geçmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653ebe93b8e4653e7033d3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz'' Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama