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  4. Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku

Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku

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Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, gündüz saatlerinde vatandaşların akınına uğrarken güneşin akşam saatlerinde de yoğunluk hiç geçmedi.

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