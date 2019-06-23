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  3. 23 Haziran 2019 15:40

Güneş ile elektrikten 7 kat daha verimli enerji üretti

Şanlıurfa’da köy okulu öğrencilerinin geliştirdiği ödüllü proje ile güneşten alınan enerji 7 kat daha verimli hale dönüştürülüyor. Türkiye’de güneşin en etkili olduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa’da bir köy okulu öğrencileri güneş enerjisini fırsata çevirdi. Karaköprü ilçesindeki Büyüksalkım Ortaokulu öğrencileri, güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretmeye başladı. Öğrenciler...

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