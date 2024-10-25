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  4. Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu!

Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu!

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Bolu'nun doğa harikası lokasyonlarından biri olan Sünnet Gölü de kuraklığın kurbanı oldu.

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