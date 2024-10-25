Anasayfa Video Galeriler Gündem Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 15:05 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 15:05 Bolu'nun doğa harikası lokasyonlarından biri olan Sünnet Gölü de kuraklığın kurbanı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b899d291953ed350de953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada Hobi olarak başladı, şimdi ekmek kapısı oldu: 4 dönümden 7 tonluk hasat! Heimlich manevrası bu sefer belediye otobüsünde hayat kurtardı Sokakta insanlara saldıran dev fare vatandaşların kabusu oldu Rezidansın 43'üncü katından düşen genç kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia Narin cinayetinde kahreden ayrıntı 66 gündür çıtları çıkmıyor Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı