Anasayfa Video Galeriler Gündem Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı 31 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:25 Enerji ve yaşam kaynağımız Güneş'in yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından Dünya'nın tam 20 katı büyüklüğündeki bir patlama çıktı. Patlama anı kameralara da yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c77e0f0b91ce514d55f9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı Binlerce antikayı evine sığdıramayınca... İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın paniği