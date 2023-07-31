Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı

Enerji ve yaşam kaynağımız Güneş'in yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından Dünya'nın tam 20 katı büyüklüğündeki bir patlama çıktı. Patlama anı kameralara da yansıdı...

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