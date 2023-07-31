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Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı

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Enerji ve yaşam kaynağımız Güneş'in yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından Dünya'nın tam 20 katı büyüklüğündeki bir patlama çıktı. Patlama anı kameralara da yansıdı...

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