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  4. Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu

Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu

Güneş'in yüzeyinde şiddetli bir güneş patlaması oldu. NASA ise bu patlamanın çarpıcı görüntülerini yakalamayı başladı. Patlamanın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi...

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