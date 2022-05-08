Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu

Güneş'in yüzeyinde şiddetli bir güneş patlaması oldu. NASA ise bu patlamanın çarpıcı görüntülerini yakalamayı başladı. Patlamanın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi...

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