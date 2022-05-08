Anasayfa Video Galeriler Gündem Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu 08 Mayıs 2022 Pazar Saat: 21:50 Güneş'in yüzeyinde şiddetli bir güneş patlaması oldu. NASA ise bu patlamanın çarpıcı görüntülerini yakalamayı başladı. Patlamanın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627810ef8f44f6702364aa17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülben Ergen konser sırasında sahnede bayıldı Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi Örtünün altında bir efsane yatıyor! Yıllarca sakladığı aracını 125 bin TL'ye sattı Hadise'nin balayı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Vallahi pes, billahi pes! 15 Temmuz darbe girişimini Suriyeliler sayesinde püskürtmüşüz! Ölüme böyle uçmuşlar... Son görüntüleri ortaya çıktı Sosyal medya şakası felaketle bitiyordu, dayakla bitti!