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  3. 12 Kasım 2020 14:15

Güney Kore'de drone taksiler havalandı

Güney Kore'de kullanılacak olan drone taksiler, ilk defa başkent Seul kentinde insansız olarak test için havalandı. Yeni teknolojilerle donatılan drone taksiler 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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